‘A seleção mexicana não precisa de jogadores de futebol que joguem na Europa’; Coloquemos em julgamento esta e outras reações exageradas deixadas pela vitória contra o Inter de Porto Alegre.

O Seleção Mexicana começou o ano de 2025 com uma vitória por 0 a 2 contra Inter de Porto Alegre em solo brasileiro, no campo do Estádio Beira-Rio, o que pode ser descrito como surpreendente porque a convocação para Javier Aguirre Tinha uma maioria de jogadores jovens que atuam em Liga MXacompanhado por alguns outros jogadores com experiência moderada na equipa sénior.

Seleção deve buscar jogos em locais ‘desconfortáveis’ fora dos Estados Unidos

No final de dezembro, Seleção Mexicana surpreso com a confirmação de duelos amistosos contra Inter de Porto Alegre sim Rio da Prata em solo sul-americano, longe de sua ‘zona de conforto’ nos Estados Unidos e contra dois times considerados potências de clubes no Cone Sul, mesmo em meio à incerteza deixada pela saída de Juan Carlos Rodríguez como comissário do Federação Mexicana de Futebol.

Para estes duelos, algumas equipes do Liga MX Recusaram-se a emprestar jogadores, pois não era Data Fifa, e com isso viu-se que o único problema do Seleção Mexicana Não é o ambiente ‘amigável’ e os rivais ‘costumeiros’ com os quais a parte económica da seleção mexicana se mantém saudável, ao mesmo tempo que ganha aplausos fáceis nas arquibancadas dos Estados Unidos, porque Javier Aguirre foi obrigado a convocar jovens jogadores para cumprir estes compromissos, à custa de um resultado adverso que alimenta críticas por se tratarem de jogos contra clubes.

Do que foi dito acima, fica claro que não só devemos sair da “zona de conforto” americana, mas também que deve haver sinergia entre Liga MX sim Seleção Mexicanaprincipalmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando e por todas as dificuldades que a seleção passou desde a derrota no Catar 2022.

“Eu entendo os clubes, mas há momentos para apoiar incondicionalmente”, expressou. Javier Aguirre recentemente, devido à recusa de algumas seleções mexicanas em emprestar jogadores.

Veredicto: Não é uma reação exagerada.

Ruvalcaba tem vaga na Seleção Mexicana sênior

Jorge Ruvalcaba estreou com o pé direito no Seleção Mexicana absoluto contra Inter de Porto Alegrebem, a frente de Pumas Ele brilhou como o jogador mais destacado da equipe durante a noite, graças ao desequilíbrio individual que lhe rendeu um gol e uma assistência.

Sim, ok, Ruvalcaba23 anos, voltou recentemente da Bélgica depois de uma temporada com Espreguiçadeira padrão e abriu caminho para a propriedade com PumasRecorde-se que o avançado só adquiriu experiência europeia na filial do clube de Liège, enquanto no clube Auriazul está apenas a iniciar o seu processo de consolidação.

Além do mais, Javier Aguirre Conta com jogadores experientes e com a formação necessária para superar a pressão que actualmente rodeia a equipa, como Julián Quiñones, César Huerta, Alexis Vega, bem como o visível regresso de Hirving Lozano para ocupar esta posição.

Veredicto: Reação exagerada

México não precisa de jogadores ‘europeus’

A surpresa que causou Seleção Mexicana pela vitória contra Internacional de Porto Alegre com alguns jovens que estão activos Liga MX Significou puro oxigênio diante de um torcedor ávido por resultados, que se tornou um duro crítico do time quando as circunstâncias favorecem; Porém, é preciso levar em conta que se tratava de um duelo amistoso e que o clube portenho, embora jogasse com boa parte de suas estrelas, não disputava uma partida desde o último dia 8 de dezembro.

Além disso o próximo teste da seleção mexicana terá um grau de dificuldade maior e será localizado em um ambiente bem mais ‘hostil’ já que se trata do Estádio Monumental e Rio da Prataum time que exigirá mais do time mexicano e que entrará em campo pronto para pisar no acelerador, em busca de mais um resultado que sirva de argumento a favor nas brigas entre México sim Argentina a nível de futebol.

Veredicto: Reação exagerada