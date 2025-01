Real Madrid: Camavinga se lesiona novamente e ficará afastado por 3 semanas

Em final de janeiro movimentado para o Real Madrid, Camavinga vai perder os dois jogos decisivos da Liga dos Campeões por lesão

MADRID – O meio-campista Real MadridEduardo Camavinga com perderá ambos partidas decisivas Liga dos Campeões contra RB Salzburg e Brest devido a um lesão muscular isso vai ter algum três semanas de folgasegundo fontes do clube confirmadas à ESPN.

Camavinga sofreu a lesão durante a vitória de quarta-feira por 5 a 2 sobre o Celta Vigo, que serviu Real Madrid para se classificar para as quartas de final da Copa del Rey.

Eduardo Camavinga machuca-se na grama Imagens Getty

O próprio clube anunciou a doença do meio-campista na manhã desta sexta-feira.

“Depois dos exames realizados hoje ao nosso jogador Eduardo Camavinga pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Aguardando evolução”, publicou o clube em suas redes sociais.

Conforme apurou a ESPN, Camavinga sentiu algum desconforto na perna esquerda durante a prorrogação da partida, mas não foi substituído. As dores continuaram após a partida e os exames realizados horas depois confirmaram a má notícia.

Camavinga vai falhar, em princípio, os jogos contra Las Palmas, Salzburgo, Brest, Real Valladolid e Espanyol. Do vestiário merengue apontam à ESPN que a data de retorno pode ser no fim de semana de 9 de fevereiro, no clássico contra o Atlético de Madrid.

Esta é a terceira lesão de Camavinga nesta temporada. A primeira foi no verão, no aquecimento da final da Supertaça Europeia, devido a uma pancada no joelho. A segunda foi em novembro, como desta vez, também musculosa. É por isso que os serviços médicos do Real Madrid farão um acompanhamento exaustivo para garantir que não ocorra uma recaída.