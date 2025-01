Relatório matinal: Khabib Nurmagomedov dá estimativa de quando espera se aposentar do cargo de treinador

Khabib Nurmagomedov se aposentou das lutas em 2020, mas os fãs ainda viram muito da lenda invicta em suas telas de TV nos últimos anos.

“A Águia” esteve sempre presente nas carreiras dos companheiros de equipe Islam Makhachev e Umar Nurmagomedov durante sua ascensão ao topo de suas divisões, e ele estará em seus cantos neste sábado, quando Makhachev defender o título dos leves contra Arman Tsarukyan e Umar desafia o campeão peso galo Merab Dvalishvili no UFC 311.

Caso Makhachev e Umar sejam vitoriosos, Khabib pode esperar estar bastante ocupado enquanto reinarem como campeões, mas ele não planeja treinar para sempre. Quando esta safra atual de campeões treinados por Nurmagomedov se aposentar, Khabib também o fará.

“Quando esses caras terminarem, eu terminarei”, disse Nurmagomedov à ESPN. “Espero que seja muito rápido porque estou cansado de tudo isso. Estivemos muito à frente neste jogo nos últimos oito anos, sete anos desde que fui campeão e você pode até ver o recorde do time. Quase não perdemos e estou falando de 25 lutadores, 25 lutadores profissionais. Lutamos, quase não perdemos, todos lutam no mundo em todos os lugares. Japão, Oriente Médio, Europa, EUA, América do Sul. Estamos lutando em todos os lugares do mundo e quase não perdemos.

“Temos tantos cinturões, temos tantos campeões, em tantas organizações diferentes, e tudo por causa do sacrifício. Todos esses caras estavam comigo, estavam com meu pai quando eu estava começando. Quando eu termino, alguns caras comigo já terminaram, são uns seis, sete, oito em um nível muito alto, eles ainda estão lá. Quando eles terminarem, eu terminarei também.”

Além de Makhachev e Umar, Khabib trabalhou extensivamente com vários lutadores dominantes, incluindo o invicto campeão dos leves do Bellator, Usman Nurmagomedov, e o recente vencedor do torneio dos leves do PFL, Gadzhi Rabadanov, que atualmente está em uma seqüência de 10 vitórias consecutivas. Khabib também tem uma estreita relação de trabalho com o campeão meio-médio do UFC Belal Muhammad.

Tudo isso é uma extensão da árvore de treinamento estabelecida pelo pai de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov. Abdulmanap morreu em 2020, mas Khabib deu continuidade ao seu legado e agora tem uma maior compreensão do plano do seu pai.

“Quando me tornei treinador, compreendi como o meu pai se sentia”, disse Nurmagomedov. “Todos os sentimentos dele, eu entendo agora porque é uma responsabilidade muito, muito grande. Do jeito que você treina, às vezes você tem que dar descanso aos caras, às vezes você tem que pressioná-los. Você tem que manter o equilíbrio. Alguns lutadores nunca reclamam e você pode quebrá-los facilmente. Eles nem entendem onde estão os limites também. Alguns lutadores vão até morrer. Eles treinam, acompanham, fazem tudo e por isso precisam de um treinador. Você tem que estar olhando para ele, tipo, talvez, como você não precisa fazer isso, fazer isso.

“É uma responsabilidade muito, muito grande, e acho que por esse tipo de ritmo agora eu o entendo, a maneira como ele estava se sentindo, porque às vezes você pode ser uma pessoa muito, muito direta e muito má, você tem que ser em algum momento, mas talvez por dentro você não está. Mas você tem que estar porque é uma coisa muito grande. Você tem que ser honesto por causa de muitas coisas e acho que por esse motivo eu o entenderei mais quando me tornar treinador.”

Dado o extraordinário sucesso de sua equipe, Nurmagomedov tem pouca paciência com lutadores que buscam economizar. Ele lembrou que recentemente teve que explicar em termos inequívocos para um convidado da academia que distrações externas não têm lugar no caminho do campeonato.

“Posso descrever isto numa palavra: tudo sobre sacrifício”, disse Nurmagomedov. “As pessoas falam em disciplina, mas às vezes a disciplina não é suficiente. Tudo sobre sacrifício.

“Há alguns dias, talvez uma semana atrás, um cara que é do México treinou conosco. Nós permitimos que ele viesse, não permitimos que ninguém entrasse na nossa equipe porque temos sparrings suficientes. Você pode olhar para qualquer um, campeão, campeão, campeão. Não precisamos de ninguém. Temos quase 30 assassinos dentro de um ginásio. Por que temos que convidar algumas pessoas?

“Ele vem até mim e diz: ‘Nas férias, quero ir para o México’. E eu disse a ele: ‘Irmão, México, sua família, todos têm que esperar se você quiser se tornar o melhor do mundo. Você tem que estar dentro do quarto. A mesma coisa. Se você quer se tornar o melhor, não há família. Se você quiser passar um tempo com sua família, filhos, tudo bem, esteja com eles. Você vai se tornar o melhor homem de família. Não sou contra gente de família, só digo que se você quer se tornar o melhor nesse negócio tem que se sacrificar. Sacrifique seu tempo, sacrifique sua saúde e sacrifique tudo de bom que você tem. De outra forma, não sei. Estive neste jogo não só como treinador. Mas também como lutador. Quando as pessoas tentam falar comigo, me dão uma desculpa do que têm que fazer, eu apenas digo, esse cara, ele pode ser apenas um lutador normal como milhares e milhares de outras pessoas. Apenas um lutador normal. Ele vai ganhar dinheiro, vai ser bom, mas nunca será campeão.”

Bogdan Guskov (16-3) vs. Billy Elekana (7-1); UFC 311, 18 de janeiro.

Zachary Reese (8-1) vs. Azamat Bekoev (18-3); UFC 311, 18 de janeiro.

