Renato Moicano enfrentará Islam Makhachev na luta principal do UFC 311

Renato Moicano lutará pelo título dos leves do UFC no UFC 311.

Com Arman Tsaruykyan lesionado, Moicano vai disputar a luta principal do UFC 311 em cima da hora contra Islam Makhachev pelo cinturão do UFC, no Intuit Dome, em Los Angeles, Califórnia, na noite de sábado.

Moicano conquistou o peso do campeonato na pesagem do UFC 311 na manhã de sexta-feira para torná-lo elegível para a luta de última hora contra Makhachev.

Moicano, que estava escalado para enfrentar Beneil Dariush no card principal do pay-per-view do UFC 311, terá um avanço gigantesco na competição contra Makhachev. Makhachev conquistou 14 vitórias consecutivas no UFC e tentará a quarta defesa histórica consecutiva do título na categoria.

Moicano venceu quatro lutas consecutivas, incluindo um nocaute técnico no segundo round sobre Benoit Saint Denis em sua última luta em setembro passado.

Dariush não competirá no UFC 311 com a ida de Moicano para a luta principal do UFC.

“Nós cuidaremos de Beneil. Vamos resolver isso”, disse Dana White no programa de pesagem do UFC 311.