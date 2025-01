Resultado da matrícula online será divulgado neste sábado (11)

O resultado da matrícula online de estudantes novatos da rede estadual de ensino será divulgado neste sábado (11) no site www.matriculaonline.al.gov.br. Na ocasião, o estudante ou seu responsável legal acessa o site para conferir em qual escola foi alocado e deve se dirigir a esta instituição entre os dias 13 e 17 de janeiro para entregar a documentação solicitada (ver abaixo), confirmar a matrícula e garantir a vaga para o ano letivo 2025.

O mesmo procedimento vale para os estudantes que solicitaram a transferência interna – alunos que já são da rede estadual e irão mudar para outra escola estadual. Estes também deverão entregar a documentação necessária entre 13 e 17 de janeiro.

Ao todo, foram disponibilizadas 58.183 vagas para estudantes novatos. De acordo com a superintendente da Rede Estadual de Ensino, Dileusa Costa, a distribuição das vagas se deu da seguinte maneira: 1.367 para o 1º ano do ensino fundamental I, dos quais 260 para o ensino integral; 5.899 para o 6º ano do ensino fundamental II, com 1.700 no integral; 34.907 para 1ª série do ensino médio, sendo 14.023 para ensino integral. Também foram ofertadas vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo 290 para EJA fundamental e 15.720 para EJA Modular (Médio).

As mais de 15 mil vagas da EJA Modular atenderão à demanda do programa Vem que dá Tempo, onde os concluintes, após receberem a certificação de conclusão do ensino fundamental, poderão ingressar na EJA Modular para terminarem seus estudos da Educação Básica.

“A partir deste sábado, dia 11, divulgaremos o resultado da matrícula online e da transferência interna de nossas 308 escolas. Se o estudante tiver seu nome nesta lista, ele, ou seu responsável legal, terá entre os dias 13 a 17 para procurar a unidade onde foi alocado, levar a documentação necessária e confirmar a matrícula”, explica Dileusa.

Vagas remanescentes

Ela destaca ainda que, caso o estudante ou seu responsável legal tenham perdido o prazo da matrícula, haverá uma nova chance para garantir a vaga na rede estadual no período de 20 a 24, quando as escolas divulgarão as vagas remanescentes.

“Após o período de confirmação das matrículas, as escolas informarão à comunidade as suas vagas remanescentes para as séries de entrada, que são o 1º ano do ensino fundamental, 6o ano do ensino ensino fundamental e 1a série do ensino médio, assim como as demais séries/anos, a exemplo do 7º ano do fundamental ou 2a série do médio. Neste caso, é preciso procurar a escola do seu interesse, verificar se a mesma ainda possui vagas e, lá mesmo, efetuar a matrícula”, pontua Dileusa.

Início das aulas

Segundo portaria publicada no Diário Oficial do Estado no dia 11 de dezembro, o ano letivo 2025 começa em 10 de fevereiro. As escolas cumprirão os 200 dias letivos previstos por lei, com recesso escolar previsto para o período de 16 a 30 de junho de 2025. O documento está disponível nos sites da Imprensa Oficial (https://diario.imprensaoficial.al.gov.br/) e da Seduc (www.educacao.al.gov.br).

Documentação

Confira abaixo a documentação necessária para a confirmação da matrícula: