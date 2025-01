‘Roleta Russa no MMA’: Profissionais reagem ao nocaute insano de César Almeida sobre Abdul Razak Alhassan

Cesar Almeida deu início à corrida Nocaute do Ano de 2025 em grande estilo.

Embora se esperasse que o confronto de Almeida no card principal do UFC Vegas 101 com Abdul Razak Alhassan produzisse fogos de artifício, ninguém poderia prever exatamente como terminaria. Alhassan machucou Almeida gravemente e avançou com força enquanto Almeida estava encostado na jaula, mas “Cesinha” revidou com a mão esquerda no dinheiro que instantaneamente deixou Alhassan rígido na tela.

Foi a primeira vitória por nocaute no UFC de Almeida, que ingressou na promoção com fama de kickboxer perigoso.

Sem surpresa, seus colegas lutadores ficaram impressionados com o nocaute de retorno, incluindo Diana Belbita, que escreveu no Twitter: “Isso é o que eu chamo de jogar Roleta Russa no MMA”.

O peso meio-médio do UFC Randy Brown observou que Almeida conquistou a vitória “à beira da derrota”.

O ex-campeão de duas divisões do UFC, Henry Cejudo, também deu flores a Almeida, escrevendo: “Cesinha Almeida apresenta um candidato a nocaute antecipado do ano”.

Veja mais reações dos lutadores nas redes sociais abaixo.

Aquele nocaute da Almeida foi muito nojento -David Rickels (@TheCaveman316) 12 de janeiro de 2025