Ryan Seacrest diz que está embalando cremes para alívio da dor para a cobertura da véspera de Ano Novo

Ryan Seacrest está abrindo a cortina de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”… revelando que é um dia mais longo do que muitos imaginam – e ele precisa de algum alívio da dor para enfrentar a tempestade.

O apresentador de talk show e game show passou pelo “TMZ Live” na terça-feira enquanto caminhava pela Times Square antes do início das festividades da noite … dizendo que está lindo em Nova York agora – mas espera-se que comece a chover quando eles entrarem no ar .

Embora o show não comece antes das 20h horário do leste dos EUA, Ryan já está se preparando para o show… explicando que a produção está em modo de ensaio geral – e, enquanto os artistas fazem uma simulação de seus shows, Ryan e o resto da equipe executarão o que puderem também.

Também conversamos com Ryan sobre o problema do banheiro – nunca há o suficiente para todos que lotam a área. Seacrest diz que ouviu pessoas usarem fraldas… embora jure que não perguntou diretamente a ninguém.

Ryan diz que está muito animado para ver todos os artistas… especificamente nomeando Carrie Underwood e o Jonas Irmãos. Ele também fica maravilhado com a rapidez com que a equipe do evento consegue limpar toda a área.