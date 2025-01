Saiba qual foi o gol mais bonito da 2ª rodada do Campeonato Alagoano

O gol de falta marcado pelo Maycon Alagoano do Penedense foi eleito o gol mais bonito da rodada. O gol valeu para o desempate no jogo entre CSE 1×2 Penedense, na noite dessa quinta-feira (16), no Estádio Juca Sampaio. O lance venceu a votação realizada pelo Balanço Geral Alagoas, da TV Pajuçara/Record, com 57.1% dos votos.

Aos 51’ do segundo tempo, no último lance do jogo, Maycon Alagoano cobrou uma falta do meio-campo. A bola passou por todo mundo, quicou por baixo do goleiro e entrou, tirando o empate do placar. Confira o gol:

GOL DE FALTA! CSE 1 x 2 Penedense

Alagoano | 2ª rodada

Na disputa pelo gol mais bonito, estava o Caíque, do Coruripe, que acertou uma bela cobrança de pênalti para deixar tudo igual no 2×2 contra o Murici na quarta-feira (15). E também o gol do George, atacante do Murici, que após cobrança de escanteio do Edinho, cabeceou para o fundo das redes.

Time dos golaços

Na primeira rodada, o gol escolhido como mais bonito também foi do time de Penedo, com o Afonso. O atacante balançou as redes em grande estilo. Após bela jogada de Vítor Paraíba (ex-CSA) na esquerda, Afonso girou e bateu para o fundo da rede. Veja o lance:

O jogo

Na primeira etapa, o placar não saiu do 0 a 0. A volta do intervalo foi animada. Thiaguinho abriu o placar para o Penedense e, dois minutos depois, Jackson, de pênalti, deixou tudo igual.

Classificação

O CSA assumiu a liderança do campeonato após a decisão de W.O contra a equipe do Igaci, ficando com seis pontos. Já na vice-liderança, está o Penedense que por conta do saldo de gols ficou atrás da equipe marujo. Fechando a zona de classificação estão CRB, em 3º, e Coruripe, em 4º. Veja a classificação completa:

Campeonato Alagoano é na tela da TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

