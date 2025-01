Saiba quem é o novo auxiliar técnico do CRB

O Clube de Regatas Brasil tem um novo auxiliar técnico para a temporada 2025, o ex-Guarani, Fortaleza, Botafogo, Cuiabá, entre outras equipes, Caio Autuori, chega ao CT Ninho do Galo para integrar a comissão do técnico Umberto Louzer.

“Estou no futebol há 25 anos, sempre na base como treinador e no profissional como assistente técnico. Estou vindo agora de uma experiência de um ano e meio na Colômbia, no Atlético Nacional, e chego aqui com toda vontade do mundo e gana de fazer um excelente ano junto com os companheiros, todo grupo e staff do CRB”, se apresentou o Caio Autuori.

O Galo ressaltou que Caio, aos 50 anos, tem vasta experiência no futebol brasileiro, sendo auxiliar em diversas equipes de destaque no cenário nacional, inclusive da seleção brasileira. No exterior, ele trabalhou em clubes do Qatar e da Colômbia.

O novo integrante da comissão técnica do Galo de Campina também tem em seu currículo as Licenças A da CBF Academy e da Conmebol.

“A expectativa para esse início de temporada é a melhor possível, estamos formando um grupo, que acredito que seja um grupo com a mentalidade vencedora, a gente passou isso para eles. Sabemos que temos duas realidades distintas agora nesse início, que é o Alagoano, que o Clube tem que manter a hegemonia e nós vamos lutar por isso, pelo título obviamente, e também fazer uma excelente Copa do Nordeste assim como fez ano passado, chegando a final”, destacou o novo auxiliar do CRB.