Secretaria de Cultura de Penedo abre inscrição para edital que distribui R$ 235 mil em premiação

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) abre nesta quarta-feira, 15 de janeiro, o período de inscrição para o Edital Mestre Eduardo, uma iniciativa que premia agentes culturais com ações realizadas em Penedo.

Com recursos da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -, a administração Ronaldo Lopes disponibiliza um total de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) para 35 fazedores de cultura/instituições.

O edital Mestre Eduardo reconhece e valoriza os talentos culturais comprovadamente em atividade no município, oportunidade cujo prazo de inscrições termina em 30 de janeiro, realizada de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura de Penedo.

SEMCLEJ Penedo lança Edital Mestre Eduardo

A SEMCLEJ está localizada em sobrado da Rua Dâmaso do Monte, perto da sede da Prefeitura de Penedo, Centro Histórico da cidade, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 13 horas.

O edital Mestre Eduardo é uma excelente oportunidade para quem busca reconhecimento e apoio financeiro para desenvolver seus trabalhos e projetos. Por isso, leia o arquivo abaixo do texto com atenção e fique atento ao prazo de inscrição e aos requisitos do edital. Não perca essa chance de dar visibilidade ao seu talento!

Confira aqui o Edital Mestre Eduardo