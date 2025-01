Secretaria de Cultura de Penedo retifica Edital Mestre Eduardo

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) retifica o Edital Prêmio José Eduardo Salvador – Mestre Eduardo, alterações publicadas no Diário Oficial do Município em sua edição eletrônica desta quinta-feira, 16.

A iniciativa que premia agentes culturais locais com ações já realizadas em Penedo modifica a possibilidade de formalizar proposta por faixa disponível para apenas uma proposta de inscrição no referido edital.

Além disso, a comissão que irá analisar as propostas abre a possibilidade de participação de “agentes ou profissionais técnicos com experiência na área cultural”, além de servidores da SEMCLEJ, composição que será publicada posteriormente, por meio de portaria no Diário Oficial do Município.

O Edital Mestre Eduardo é viabilizado com recursos da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – e disponibiliza R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) para 35 fazedores de cultura e instituições com atuação comprovada em Penedo.

A inscrição está aberta e termina no próximo dia 30 de janeiro, realizada de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura de Penedo, situada na Rua Dâmaso do Monte, perto da sede da Prefeitura de Penedo, Centro Histórico da cidade, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 13 horas.

Confira aqui a Retificação no Edital Mestre Eduardo