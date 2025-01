Secretaria de Saúde de Penedo vacina profissionais da saúde contra Covid a partir de segunda, 20

O Ministério da Saúde atualizou a estratégia de vacinação contra a Covid. A partir de agora, a vacina Zalika/Serum fará parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no calendário de gestantes, idosos e dos profissionais de saúde.

Com a atualização, as mulheres deverão ser imunizadas com uma dose a cada gestação e as pessoas maiores de 60 anos receberão uma dose a cada seis meses.

Em relação aos trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde em Penedo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará na próxima segunda-feira, 20, uma grande ação de vacinação na rede pública, clínicas e farmácias.

Esses profissionais fazem parte do grupo prioritário para vacina anual, assim como indígenas, povos tradicionais, quilombolas, puérperas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua.

“Nós já recebemos a vacina contra a Covid-19 atualizada. Na segunda-feira, a nossa equipe estará indo em todos os estabelecimentos de saúde de Penedo. Os trabalhadores que quiserem se vacinar, estejam com a caderneta de vacina em mãos e o cartão SUS. A vacina é segura e salva vidas”, disse a Diretora de Epidemiológica e Imunização da SMS Penedo, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

Quem já completou o esquema vacinal e não faz parte dos grupos especiais, não é necessário tomar as doses periódicas. Os demais grupos prioritários deverão receber uma dose a cada ano, exceto os imunocomprometidos que continuarão sendo vacinados a cada seis meses.

A vacina contra Covid está disponível na Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa.

Vacinação periódicas para grupos especiais

Crianças de seis meses a menores de cinco anos: até três doses (depende de como está o esquema vacinal)

Gestantes: uma dose a cada gestação

Idosos (60 anos ou mais): uma dose a cada seis meses

Imunocomprometidos: uma dose a cada seis meses

Outros grupos prioritários: uma dose a cada ano

Crianças a partir de 5 anos de idade que NÃO fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas: uma de vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária

Texto Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS Penedo