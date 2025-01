Seleção mexicana, com saldo negativo na América do Sul contra clubes

Após 26 anos, Seleção Mexicana volta à América do Sul para enfrentar clubes do Cone Sul

O Seleção Mexicana terá mais uma vez um tour de preparação Ámérica do Sul contra clubes após 27 anos. A última vez que o Tricolor disputou amistosos contra equipes da Conmebol voltou derrotado, o que reflete o que viveu México no cone sul contra times da área.

Segundo a RSSSF, já se enfrentaram 13 vezes como visitante, com saldo de seis derrotas, cinco empates e duas vitórias.

O passeio que terá Seleção Mexicana em janeiro de 2025 não será a primeira vez Ámérica do Sul para se preparar para uma Copa do Mundo ou para alguma competição internacional, essa prática inclusive já era realizada antes da Argentina 1978, da Copa América 1993, da França 1998 e agora para o Canadá, México e Estados Unidos 2026, além da série de duelos que o Tricolor teve após a participação no Uruguai 1930.

Após 26 anos, a Seleção Mexicana retorna à América do Sul para enfrentar clubes do Cone Sul. Imago7

México voltou goleado da América do Sul antes da França 1998

A última vez México visitou Ámérica do Sul Contra clubes da região, ele voltou com oito gols contra e apenas dois a favor em dois jogos que disputou na preparação para a Copa do Mundo da França de 1998.

No último dia de março de 1998, o Tricolor visitou o Boca Juniors na ‘Bombonera’, onde a seleção argentina venceu a equipe asteca por 3 a 1. A série de partidas encerrou-se nos primeiros dias de abril do mesmo ano, quando o Seleção Mexicana foi derrotado por 5 a 1 contra a Universidade Católica, no estádio San Carlos de Apoquindo, casa dos chilenos.

Preparação para Copa América com derrota

Como parte da preparação que o Seleção Mexicana Antes da Copa América de 1993, disputada no Equador, a seleção nacional fez uma série de partidas contra o Colo-Colo do Chile em visita recíproca.

No Estádio Monumental David Arellano, casa dos chilenos, o Colo-Colo venceu com placar solitário de Iván Hurtado no dia 16 de março de 1993. Sete dias depois, já no Estádio Azteca, o Seleção Mexicana se vingou depois de vencer por 4-0.

O México ficou invicto na década de 80 na América do Sul contra clubes

As duas únicas vitórias que o Seleção Mexicana em Ámérica do Sul contra clubes da Conmebol ocorreu na década de 80, em que disputou três partidas de preparação na área. Os dois primeiros ocorreram em outubro de 1981, primeiro com vitória por 1 a 5 sobre o Nacional do Uruguai e depois com empate em 1 a 1 contra um time de jogadores de Lima, no Peru.

O último triunfo de México contra um clube sul-americano como visitante foi no dia 6 de novembro de 1984 contra o Palmeiras por 0 a 2 no Pacaembú. Segundo relatos da mídia brasileira, as anotações desse compromisso foram de Tomás Boy e Javier Aguirre.

México preparado no Brasil antes da Argentina 1978

O Seleção Mexicana Ele disputou dois amistosos no Brasil como preparação para a Copa do Mundo Argentina de 1978. Ambos os duelos aconteceram em maio de 1978 e terminaram empatados em 1 a 1. Primeiro contra um time gaúcho e depois contra o Sierra O’Caxias.

Amistosos depois do Uruguai 1930

Depois do Seleção Mexicana encerrou sua participação no Uruguai 1930, primeira Copa do Mundo da história, a seleção asteca permaneceu na Ámérica do Sul para percorrer o Chile e o Peru, onde disputou cinco partidas.

O Chile foi a primeira parada dessa turnê em agosto. México perdeu por 3 a 2 para o Valparaíso e depois empatou em 3 a 3 contra um time que contava com jogadores do Colo-Colo e da Unión Española. Por fim, o Tricolor caiu por 4 a 3 diante da Universidade de Antofagasta.

O Peru foi palco dos dois jogos restantes da primeira turnê que o Seleção Mexicana em Ámérica do Sul antes dos clubes. Na primeira partida, o Tricolor perdeu por 1 a 2 para o Alianza Lima, mas depois empatou em 2 a 2 para o Universitário.