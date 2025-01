Selton Mello integra elenco de versão de ‘Anaconda’ ao lado de astro da Marvel e Jack Black

O ator Selton Mello está no elenco da nova versão de “Anaconda”. Em evidência com o sucesso do filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, Mello vai interpretar um cuidador de animais brasileiro.

A estreia de “Anaconda” está prevista para 25 de dezembro. Numa postagem nas redes sociais, o ator comemorou sua inclusão no elenco. “Nova fase do game, sendo feliz e me divertindo fazendo o que amo de outro jeito em outra língua, em outro continente”, escreveu ele no Instagram.

Mello vai atuar com Paul Rudd, de “Homem-Formiga”, Jack Black e Thandiwe Newton. Dirigida por Tom Gormican, a nova versão promete ser diferente daquela de 1997, com Jennifer Lopez e John Voight, em que uma equipe de exploradores viaja pelo rio Amazonas de barco e é caçada por um bicho gigante.