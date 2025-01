Semed Penedo divulga resultado parcial do PSS nº 02/2024

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulga nesta quarta-feira, 15, o resultado parcial do Processo Seletivo Simplificado lançado em dezembro do ano passado para viabilizar o ano letivo 2025..

Para contestar o resultado parcial do PSS da Semed, é preciso se dirigir até o Protocolo Geral da Prefeitura de Penedo exclusivamente nesta quinta-feira, 16, setor localizado ao lado da Prefeitura de Penedo, na Rua Dâmaso do Monte, com atendimento ao público das 8h às 13 horas.

O cronograma do processo foi alterado, ficando o resultado dos recursos previsto para ser publicado no próximo dia 24 de janeiro, mesma data da homologação do PSS nº 02/2024.

RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2024