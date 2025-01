Spencer Pratt desaba ao perceber que a família está começando do zero após o incêndio

Reproduzir conteúdo de vídeo



Spencer Pratt diz que se sente como um fantasma depois de perder tudo o que tinha no incêndio florestal de Pacific Palisades… e o peso de começar a vida do zero e descobrir uma maneira de sustentar sua família o está atingindo fortemente.

A estrela do reality show se juntou a nós na segunda-feira no “TMZ Live” e ele se abriu para nós sobre como ver sua vida literalmente virar fumaça… e é emocionante.

Spencer nasceu e foi criado em Palisades e diz que perder sua casa, todos os seus bens e a casa de seus pais o faz se sentir vazio e oco.

Você tem que ver nossa entrevista… Spencer está se segurando no começo, mas quanto mais ele fala sobre o incêndio devastador que virou sua vida de cabeça para baixo, a represa rompe e as lágrimas e a emoção brotam.

As costas de Spencer estão contra a parede enquanto ele tenta descobrir uma maneira de sustentar sua esposa. Heidi Montage seus 2 filhos … e ele diz que fica acordado até as 4 da manhã todas as noites postando nas redes sociais para ganhar algum dinheiro.

Spencer espera que eles consigam juntar dinheiro suficiente com o sucesso renovado da música para comprar uma nova casa para eles e seus pais, que também perderam tudo.

Spencer nos diz que nunca pensou que algo assim iria acontecer com ele… dizendo que os devastadores incêndios florestais de 2023 em Maui pareciam estar em um mundo distante… e ele explica por que matricular seu filho em uma nova escola o fez se sentir como se estivesse em um filme.



Muitas pessoas em Los Angeles estão passando pelos mesmos problemas agora… então nossa conversa é um olhar sobre a vida de pessoas que perderam tudo num piscar de olhos.