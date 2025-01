Suspeito de tentar matar ex-companheira no Sertão é preso no interior de Minas Gerais

Um homem de 30 anos suspeito de tentar matar a ex-companheira, em São José da Tapera, foi preso nessa quinta-feira, 11, em uma ação conjunta da Polícia Civil de Alagoas e de Minas Gerais. O homem, que também é investigado por violência doméstica, foi localizado na cidade de Vazante, no interior do estado mineiro.

De acordo com as investigações, o homem já havia tentado matar a ex-companheira e, anteriormente, foi preso por violência doméstica na cidade onde morava. Posteriormente, ele se mudou para São José da Tapera(AL), onde continuou a ameaçar a vítima, o que resultou na expedição de um mandado de prisão por ameaça.

Após a emissão do mandado, o homem fugiu para Minas Gerais, onde foi localizado por meio do trabalho investigativo da equipe do 38º DP. O mandado de prisão contra ele foi expedido pela Vara do Único Ofício de São José da Tapera.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado às autoridades para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.