Suspeito é preso por matar homem após briga causada por ciúmes em bar no Sertão

Um suspeito foi preso por matar um homem após uma discussão causada por ciúmes em um bar no município de Poço das Trincheiras, Sertão de Alagoas. O crime foi praticado em janeiro de 2004, há 21 anos. No entanto, o mandado de prisão só foi cumprido pela Polícia Civil nessa sexta-feira (17), em uma via pública na Barra de São Miguel, Litoral Sul.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça em novembro de 2018, pela Vara do Único Ofício da cidade de Maravilha. De acordo com o delegado Thales Araújo, diretor da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol), o homem, após uma discussão em um bar originada por ciúmes de sua namorada, matou a vítima com vários golpes.

O suspeito detido, que não teve o nome divulgado, encontra-se à disposição da Justiça.