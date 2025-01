Tarcio Lopes, da agência Chama, faz idade nova

No dia 4 de janeiro o mercado publicitário comemora a idade nova de Tarcio Lopes, diretor de atendimento da agência Chama Publicidade.

Tarcio é um dos grandes nomes do time vencedor da Chama, referência no mercado alagoano.

Fundada em 1976, a Chama acumula experiências e clientes importantes do mercado alagoano, entre eles: Casa Vieira, Casas Jardim, Lojas Guido, Flulook entre outros.

Com forte presença no varejo e mercado imobiliário, a Chama trabalha há quatro décadas na construção de marcas líderes de seus segmentos e no fortalecimento das relações com fornecedores, veículos de comunicação e clientes.