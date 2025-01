Tempestade em Cajueiro fez chover em 30 minutos o que era esperado para todo o mês

As fortes chuvas que castigaram as cidades do interior de Alagoas deixaram estragos e tiveram volume acima do esperado para todo o mês, como foi o caso do município de Cajueiro. A prefeitura informou que em apenas 30 minutos, o dilúvio correspondeu ao que era projetado para o mês de janeiro inteiro.

Ainda de acordo com a prefeitura, o levantamento dos prejuízos está sendo finalizado e, nas próximas horas, será decretado estado de emergência para agilizar as ações necessárias junto ao Governo Federal.

“A Prefeitura de Cajueiro informa que no último sábado (11), o município foi atingido por uma forte tempestade, acompanhada de ventos intensos e granizo, causando danos materiais significativos em diversas áreas da cidade. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o volume de chuva registrado foi de aproximadamente 50mm, o equivalente à previsão para todo o mês, concentrado em cerca de 20 a 30 minutos”.

Cerca de 1.000 pessoas ficaram desalojadas e 5 famílias desabrigadas na cidade. “Todas receberam assistência imediata da Prefeitura de Cajueiro e já retornaram às suas residências. Felizmente, não houve registros de vítimas ou danos humanos”, disse a gestão municipal.

Os danos materiais incluíram alagamentos, queda de árvores e prejuízos a prédios públicos e privados. O sistema de abastecimento de água e energia elétrica, que também foi afetado, já foi completamente restabelecido, garantiu o município.

“A Prefeitura realiza regularmente a limpeza de galerias pluviais e bueiros, mas o grande volume de água em curto espaço de tempo ocasionou alagamentos e transtornos. No domingo (12), a Defesa Civil Estadual realizou uma visita técnica para avaliar os danos, e a prefeita Lucila Toledo, junto com as equipes municipais, coordenou os esforços de limpeza e recuperação das ruas. A gestão municipal segue acompanhando o nível do Rio Paraíba para prevenir novos problemas”.

A população que precisar de serviços da Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal, Limpeza Urbana ou Infraestrutura pode entrar em contato com o Gabinete Civil pelo número (82) 99946-7988.

“A Prefeitura de Cajueiro reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos e continuará trabalhando incansavelmente para superar este momento”, finaliza a nota assinada pela Prefeitura de Cajueiro.