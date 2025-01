Terceira temporada do Arena PFC começa neste sábado na TV Pajuçara/RECORD

O Arena PFC está pronto para mais uma temporada na grade da TV Pajuçara/RECORD. Sob o comando do jornalista Bruno Protasio, o programa será exibido aos sábados, das 12h às 13h, durante a disputa do Campeonato Alagoano 2025.

À frente do projeto pela terceira vez, Bruno Protasio vai apresentar o Arena PFC e contar com o talento da repórter Tálita Sabrina. A nova integrante vai produzir as matérias especiais que serão exibidas ao longo da competição na tela da TV Pajuçara/RECORD.

A partir das 12h, o Arena PFC é o esquenta para a transmissão dos jogos aos sábados na TV Pajuçara/RECORD. A transmissão das partidas começa às 15h30 e a bola rola às 16h. O jogo de estreia é o confronto entre Penedense e Murici, neste sábado, 11, no Alfredo Leahy, em Penedo, pela primeira rodada.

A abertura, que seria o duelo entre o Clube de Regatas Brasil e o Igaci no Rei Pelé, foi cancelada, já que o time do interior desistiu de competir e foi automaticamente multado e rebaixado à Segunda Divisão do Campeonato Alagoano.