Terceira vez é o charme? Jailton Almeida convocará Ciryl Gane para luta em Paris após o UFC 311

Ano novo, chamada velha: Jailton Almeida quer Ciryl Gane como o próximo no octógono com uma vitória sobre Serghei Spivac no UFC 311 deste fim de semana, em Los Angeles.

“Malhadinho” convocou o ex-campeão interino após a vitória sobre Derrick Lewis em 2023. Sem sorte. No ano seguinte, após uma rápida vitória por finalização sobre Alexandr Romanov, outra chamada foi feita e ignorada.

“Meu primeiro objetivo é vencer o Spivac, e vencê-lo bem, depois pego o microfone e peço uma luta na França contra o Ciryl Gane”, disse Almeida ao MMA Fighting. “Vou esperar para ver o que o UFC decide, mas se você me perguntar, quero lutar contra o Ciryl Gane. Essa é a terceira vez que peço para lutar com ele e espero que aconteça agora com uma boa vitória. Espero que ele concorde. Minha equipe e eu adoraríamos visitar a França.”

Almeida estava com 6 a 0 no UFC quando sofreu seu primeiro revés dentro do octógono, uma derrota por nocaute para Curtis Blaydes no início de 2024. Ele então foi escalado para enfrentar Alexander Volkov, mas o russo foi substituído por Romanov. De volta à coluna das vitórias, o peso pesado brasileiro se sente menos pressionado para ter um bom desempenho.

“Foi surreal estar de volta ao caminho das vitórias porque estava sob muita pressão psicológica”, disse Almeida. “Só eu e minha equipe sabemos. Para vir de uma derrota e depois lutar contra alguém que está quase saindo do ranking, uma derrota seria muito difícil.”

Com dois cinturões no momento, Jon Jones e Tom Aspinall, e já tendo lutado contra Blaydes antes, Almeida sentiu que não havia outra opção para ele no topo da categoria a não ser dar um passo atrás e enfrentar alguém classificado uma posição abaixo. ele no MMA Fighting Global Rankings.

“Temos que mostrar o nosso trabalho e ser vistos”, disse Almeida. “[Spivac] também lutou contra caras do topo, Tom Aspinall e Ciryl Gane, então ele é um cara durão que pode vender uma luta. Ele vem de uma vitória, então minha vitória parece ainda melhor.”

Spivac venceu quatro de suas últimas cinco lutas no UFC com finalizações em cada uma dessas vitórias, perdendo apenas para Gane na luta principal de Paris, e Almeida sabe que “ele não é brincadeira”. É difícil prever o final da luta, disse o brasileiro, mas o caminho está claro.

“Pelo que vi na última luta dele contra o Tybura, ele derrubou e foi raspado, mas [Tybura] cometeu um erro e perdeu o braço”, disse Almeida. “Ele tem uma boa luta. Ele não é um bom atacante, todo mundo sabe disso. A luta com Ciryl Gane mostrou isso. Ele se perdeu e foi nocauteado. Temos que trabalhar a distância e esperar o momento certo para derrubá-lo.”