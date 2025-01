The Weeknd doa US$ 1 milhão para assistência a incêndios florestais em Los Angeles

O fim de semana está aumentando muito … gastando US $ 1 milhão para apoiar os bombeiros e residentes de Los Angeles apanhados no caos dos violentos incêndios florestais.

O cantor está se unindo ao seu Fundo Humanitário XO e ao Programa Alimentar Mundial dos EUA … direcionando sua doação para a Fundação LAFD, o Fundo de Ajuda a Incêndios Florestais do GoFundMe e o Banco Alimentar Regional de LA para reforçar os esforços de socorro.

Este é apenas o último movimento do The Weeknd em meio à crise… ele também puxou o plugue em seu show de 25 de janeiro no Rose Bowl.