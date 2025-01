Tim Scott comemora marco histórico como senador negro mais antigo dos EUA

CNN

Com o início do 119º Congresso na sexta-feira, o senador da Carolina do Sul, Tim Scott, tornou-se o senador negro dos EUA mais antigo.

Scott também atuará como o primeiro presidente negro de um comitê permanente do Senado, liderando o Comitê Bancário, Habitacional e de Assuntos Urbanos, onde atuou anteriormente como membro republicano graduado quando os democratas detinham o controle da Câmara na sessão anterior.

“Meu objetivo é simples: fazer a América trabalhar para os americanos”, disse Scott em comunicado à CNN. “À medida que começamos a trabalhar para limpar a bagunça da administração anterior, estou ansioso para trabalhar com (o presidente eleito Donald) Trump em suas prioridades, incluindo abrir um caminho para que todos os americanos tenham as ferramentas e recursos necessários para alcançar sua versão do Sonho Americano. Iremos desbloquear oportunidades, fortalecer a nossa nação e tornar a América novamente a cidade brilhante na Colina.”

Scott é um dos 14 senadores negros a servir no Senado dos Estados Unidos. Scott é o único republicano negro no Senado, embora haja quatro senadores democratas negros – incluindo dois senadores empossados ​​​​na sexta-feira: Angela Alsobrooks, de Maryland, e Lisa Blunt Rochester, de Delaware.