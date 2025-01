Time nordestino avalia contratação do atacante Diego Costa, mas salário assusta

Livre no mercado, o atacante Diego Costa, de 36 anos, despertou o interesse do Ceará. O clube sondou o jogador, mas as negociações esfriaram após a alta pedida salarial do atleta, que gira em torno de R$ 750 mil mensais.

Naturalizado espanhol, Diego Costa nasceu em Lagarto-SE. No futebol, ele se destacou vestindo a camisa de times como Penafiel e Braga, de Portugal, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, da Espanha. Ele ainda vestiu a camisa dos ingleses Chelsea e Wolverhampton.

No Brasil, o camisa 9 jogou por Atlético-MG e Botafogo, antes de acertar com o Grêmio para a temporada passada. Sem interesse do clube gaúcho, ele aguarda propostas no mercado de transferências para saber onde vai jogar em 2025.

Além do Ceará, ele também foi oferecido ao Sport, mas a situação não avançou. Além da idade avançada, o principal entrave é a alta pedida salarial.

CEARÁ 2025

Em 2025, o Ceará estreia no dia 18 de janeiro, diante do Tirol, pelo Campeonato Cearense. O time, que conquistou o acesso para o Brasileirão no ano passado, inicia pré-temporada nesta sexta-feira (3).