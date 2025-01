Tom Aspinall atualiza enquanto ‘está de volta aos treinos para a maior luta do MMA’

O campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall, se prepara para enfrentar Jon Jones em uma luta de unificação, embora não saiba ao certo quando isso acontecerá.

Aspinall está esperançoso de ter a chance de enfrentar o atual campeão dos pesos pesados ​​e um dos maiores de todos os tempos. Depois de uma ótima temporada de férias com sua família, Aspinall disse em seu canal no YouTube que está de volta aos negócios.

“Preciso voltar à realidade agora e voltar a treinar para a maior luta do MMA do momento”, disse Aspinall.

Jones recentemente derrotou Stipe Miocic na luta principal do UFC 309, em novembro, e o fez na frente de Aspinall, que estava sentado ao lado da jaula. “Bones” convocou uma luta com o campeão meio-pesado Alex Pereira em várias ocasiões, mas disse que lutaria com Aspinall se conseguisse “foda-se o dinheiro”, ao mesmo tempo que insinuou sua aposentadoria.

Após o UFC Tampa em dezembro, o CEO do UFC, Dana White, garantiu “100 por cento” que a luta entre Jones e Aspinall aconteceria em 2025.

Então, onde estão as coisas? Aspinall foi questionado sobre uma atualização sobre como as coisas estão indo.

“Infelizmente não tenho novidades sobre a luta de Jones”, explicou Aspinall. “Só estou esperando no momento. Eu disse sim à luta. Eu concordei com isso, obviamente, e é isso. Estou apenas esperando pelo lado dele agora e [for] o UFC para resolver isso.”

Aspinall já defendeu com sucesso seu título interino contra Curtis Blaydes no UFC 304 em julho passado, parando o veterano rapidamente no primeiro round. O jogador de 31 anos continua confiante de que a luta vai acontecer, e se – e quando – acontecer, ele estará pronto.

“Sim, estou apenas treinando e focando tudo para estar o mais em forma e pronto possível, porque, quem sabe, eles podem me revelar o encontro rapidamente”, disse Aspinall. “Ou podem dizer que a data é daqui a seis meses, não sei. Mas é sempre isso que acontece entre as lutas – você nunca sabe quando será a próxima.”