Totem de monitoramento auxilia na prisão de suspeitos de sequestro em Arapiraca

A tecnologia dos totens de segurança pública demonstrou mais uma vez sua eficácia, na madrugada desta quinta-feira (16), em Arapiraca. As imagens captadas pelo equipamento auxiliaram as polícias Militar e Civil na localização e prisão de dois homens suspeitos de um sequestro seguido de tentativa de homicídio.

De acordo com o major Alencar, chefe do setor de Videomonitoramento da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), os operadores das câmeras do totem flagraram uma movimentação suspeita que indicava a possibilidade de uma ação criminosa. Ao identificar a situação, os policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para realizar buscas na região. Poucos minutos depois, os suspeitos foram localizados e presos.

Durante a abordagem, o veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido na residência de um dos envolvidos. Dentro do carro, os policiais encontraram marcas de sangue no banco traseiro. Os homens foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), em Palmeira dos Índios, onde confessaram o crime.

Em posse das imagens das câmeras de videomonitoramento, o delegado Edberg Sobral questionou os suspeitos sobre o ocorrido e eles relataram que a vítima havia roubado um celular horas antes, motivo pelo qual decidiram abordá-lo e colocá-lo dentro do veículo para “dar um susto”.

Ascom SSP-AL

Eles relataram ainda que o homem foi ferido a golpes de faca, deixando-o numa região rural da cidade. A vítima sobreviveu aos ferimentos e foi socorrida ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), para que recebesse os cuidados necessários.

Importância do Videomonitoramento – O uso do totem de segurança pública em Arapiraca reforça o papel essencial da tecnologia no enfrentamento à criminalidade. Equipados com câmeras de alta definição e conectados à central de videomonitoramento da SSP, os totens permitem a identificação rápida de situações suspeitas e agilizam a ação das forças de segurança.

“Esse caso demonstra a importância de investirmos em tecnologias de monitoramento para prevenção e solução de crimes. Os totens não só inibem ações criminosas, mas também fornecem provas fundamentais para investigações”, destacou o secretário Flávio Saraiva.

A SSP reforçou que o uso do sistema será ampliado para outras regiões do estado, com o objetivo de fortalecer a segurança pública e garantir uma resposta rápida e eficaz a crimes em andamento.