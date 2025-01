tradição e sabor em Maceió

Se você está em Maceió e busca uma experiência gastronômica única, o Valter Bar é o destino certo. Conhecido pelo “Arrumadão”, um arrumado que faz jus ao nome, o prato combina três cortes nobres de carne de sol (picanha, contrafilé e alcatra), quatro ovos, feijão, farofa e parmesão. A porção serve até quatro pessoas, mas há opções individuais por R$ 20,00 e até para grupos maiores, com 10 ovos para compartilhar.

Além do famoso arrumadinho, o Valter Bar também oferece carneirinho guisado e carne de sol com queijo. De sobremesa, o pudim de João Pedro fecha a experiência com chave de ouro. O cardápio é compacto, mas repleto de sabor, com o arrumadinho liderando como o preferido dos clientes.

O Valter Bar, localizado na Rua Castro Alves, 188, no bairro do Poço, já acumula sete anos de tradição. Alagoano de São Luiz do Quitunde, Valter iniciou sua trajetória em um bar na cidade natal, onde aprendeu os segredos da culinária que hoje fazem sucesso em Maceió. “Todo mundo da minha família sabe cozinhar”, afirma o chef.

O arrumadinho nasceu de uma inspiração vista na televisão: feijão com ovo por cima. Valter adaptou a receita, incrementando com carnes nobres e acompanhamentos como arroz e vinagrete. O sucesso foi imediato, com a cozinha movimentando cerca de 15 quilos de feijão por dia.

Rota: Valter Bar

Endereço: Rua Castro Alves, 188 – Poço, Maceió

Preço a partir de R$ 20,00

Aceita cartões e pedidos para viagem

Contato: (82) 98824-2225