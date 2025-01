Transmissão ao vivo do Media Day do UFC 311

O media day do UFC 311 apresentará todos os melhores lutadores no primeiro pay-per-view do ano do UFC no sábado à noite.

No media day do UFC 311, todas as estrelas do card principal responderão perguntas da mídia na tarde de quarta-feira.

A programação provisória do UFC 311 é a seguinte:

13h30 horário do leste dos EUA: Renato Moicano

13h45: Colina Jamahal

14h: Reinier de Ridder

15h: Merab Dvalishvili

15h15: Kevin Holanda

15h45: Beneil Dariush

16h: Arman Tsarukyan

16h15: Jiri se aproximando

16h30: Umar Nurmagomedov

16h45: Islã Makhachev