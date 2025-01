Treinador de futebol do HS fala sobre vida, morte de Tiger Bech, jogador morto em ataque terrorista

Praia do Tigre tragicamente teve sua vida tirada nas primeiras horas da manhã do dia de Ano Novo, e agora o treinador do ensino médio do destacado jogador de futebol está falando sobre a vida e a morte de sua falecida estrela.

“Quando perdemos alguém, sempre dói. Perder alguém como Tiger e depois perdê-lo de uma forma tão trágica em um feriado quando ele veio à cidade para estar com a família e amigos, simplesmente trágico”, disse ele. Marty Canhãoex-assistente técnico de futebol que se tornou diretor do St. Thomas More Catholic High School, em Louisiana, disse Babcock no programa de TV TMZ Sports (vai ao ar todas as noites no FS1).