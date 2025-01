Três pessoas morrem após trecho de rodovia ceder durante fortes chuvas em Sergipe

Três pessoas morreram após o trecho da Rodovia SE-438 ceder durante fortes chuvas que caíram no município de Capela (SE), na madrugada deste domingo (12). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do município.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Capela, Fernando Souto, dois veículos foram arrastados pela água. O motorista de um dos deles, que estava sozinho no carro, conseguiu escapar após se agarrar a uma árvore e esperar a água baixar.

O outro veículo, que ainda estava com os corpos dos três ocupantes, foi localizado por volta das 13h. Um homem e duas mulheres morreram.

Nas últimas 24 horas, foi registrado o volume de 121,4 mm de chuva na região, de acordo com informações do governo. Equipes do Corpo de Bombeiros, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) e da Defesa Civil atuam na ocorrência.

O governo do estado disse que um comitê de crise foi instaurado e já existem equipes da gestão atuando para apurar e atender o fato. O governador de Sergipe Fábio Mitidieri e equipe estão no local.