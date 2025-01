Trio é preso após matar pedreiro a tiros, em Piaçabuçu

Três homens foram presos, nessa sexta-feira (10), após assassinar a tiros um pedreiro de 27 anos, identificado pelas iniciais L.F dos S, em um sítio, no bairro Paciência, em Piaçabuçu, no Litoral Sul alagoano.

De acordo com informações do 11º Batalhão de Polícia, no momento do crime, a vítima trabalhava como pedreiro em uma residência e foi alvejada no quintal da casa.

Após o crime, equipes que estavam em ronda na cidade, localizaram os três suspeitos, que foram presos e encaminhados ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Penedo, para a realização dos procedimento legais.

Ainda segundo o 11º BPM, o pedreiro já havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia investiga se a motivação do crime tem relação com o passado da vítima.