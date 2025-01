troca de tiros entre homem e polícia deixa feridos no Centro de Maceió

Uma troca de tiros entre um homem e policiais da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) deixou feridos, na manhã deste sábado, 11, na Praça dos Martírios, no Centro de Maceió.

O TNH1 apurou junto à Oplit que o homem que estava dentro de um carro sedan, de cor branca e vidros fumê, teria atirado contra a guarnição, atingindo uma agente da polícia no peito. A policial estava de colete e o equipamento de segurança conteve o projétil. Os policiais revidaram e dispararam tiros contra o homem.

A reportagem apura se o suspeito teria reagido após ser abordado pela equipe policial.

O homem, que estava no banco da frente, foi baleado e aparece nas imagens sem sinais de vida. Imagens gravadas por populares no local apontam que havia outras pessoas no banco de trás do carro.

A reportagem está tentando contato com as autoridades para confirmar se o homem morreu e o estado de saúde das outras pessoas que estavam no carro.

A matéria está em atualização.