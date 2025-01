Trump tem uma segunda chance que apenas um presidente anterior teve

CNN

–



Cuidado, Donald Trump está de volta e mais duro do que antes.

Essa é a mensagem enviada pelo retrato de posse recém-revelado do presidente eleito, no qual ele olha, severo e sério, para a câmera.

A imagem é quase uma cópia da foto de Trump em seu caso de interferência eleitoral na Geórgia, que ele explorou com sucesso para reunir os republicanos em torno de sua campanha nas primárias. Há uma diferença: na foto anterior, os olhos de Trump brilham de raiva. No novo, ele parece inflexível, silenciosamente triunfante – tendo superado tudo o que os possíveis assassinos e promotores tentaram derrubá-lo.

Trump parece um novo xerife que acabou de chegar à cidade.

A teatralidade sugere que, após a sua tomada de posse na segunda-feira, Trump se apoiará fortemente na sua personalidade de homem forte, de uma forma que alimentará receios de que um presidente que sempre acreditou ter um poder irrestrito agirá como um rei.

Mas não é o único caminho aberto a Trump. E talvez não seja a opção politicamente mais sábia, ou para o bem-estar de uma nação dividida.

O presidente eleito tem a chance dada a apenas um presidente anterior, Grover Cleveland, de começar do zero em um segundo mandato.

Os presidentes reeleitos habitualmente renovam as suas equipas de Gabinete e definem novas prioridades legislativas e de política externa. Mas, inevitavelmente, os escândalos, as batalhas políticas latentes e as crises não resolvidas dos primeiros quatro anos desaparecem – uma das razões pelas quais os segundos mandatos podem ser tão trabalhosos para administrações exaustas.

Mas Trump regressa à Casa Branca depois de quatro anos fora e tem a oportunidade de reabastecer toda uma equipa governamental, definir um novo rumo e aprender lições do passado. É mais como outro primeiro mandato do que um segundo.

O discurso inaugural de Trump, pouco depois do meio-dia de segunda-feira, poderá começar a responder às questões sobre os próximos anos. O que ele fará com sua reformulação? Será mais “Carnificina Americana”? Ou tentará ampliar o seu apelo e escrever um novo legado?

Trump tem outras vantagens que poderão torná-lo um presidente mais eficaz na segunda vez.

Ele chega ao poder com uma nova coligação governamental, tendo feito incursões eleitorais junto das minorias, da classe trabalhadora e dos eleitores mais jovens, eliminando os círculos eleitorais democratas tradicionais. Trump também adicionou uma nova ala MAGA – composta por titãs da tecnologia que migraram para Mar-a-Lago seguindo um caminho trilhado pela Tesla e pelo chefe do X, Elon Musk, que gastou milhões para eleger Trump.

E uma nova sondagem da CNN/SSRS divulgada quinta-feira sugere que o presidente eleito tem a mais estreita das aberturas políticas. Ele está desfrutando das avaliações mais positivas de sua carreira política, com uma classificação favorável de 46% e aprovação da maioria pela forma como lidou com a transição. Até agora, há poucos sinais da onda de resistência e protesto que saudou o presidente eleito quando ele se mudou para a Casa Branca pela primeira vez.

E enquanto muitos americanos lutam com preços elevados, taxas de juros e hipotecas elevadas e a realidade de uma base industrial operária esvaziada pela globalização, o Presidente Joe Biden deixará ao seu sucessor uma economia sólida.

Há mais uma coisa. Trump, que conseguiu a maior recuperação política da história, está em grande parte livre, pela primeira vez em anos, do stress de estar sob investigação criminal.

A maioria dos presidentes utiliza os seus discursos de posse para curar as feridas políticas abertas por campanhas eleitorais cruéis. Trump optou por fazer o oposto na sua primeira tentativa – que foi seguida por um confronto bizarro com a imprensa sobre o tamanho da sua multidão no National Mall, o que, em retrospectiva, foi uma metáfora perfeita para quatro anos estonteantes.

A América precisa de um pouco de calma. O país está fraturado e alienado internamente. Embora dezenas de milhões de americanos estejam exultantes e se sintam justificados pela posse do 47º presidente, outros milhões estão assustados. Os sentimentos de pavor são palpáveis ​​relativamente à perspectiva de um presidente que tentou destruir a democracia na sua primeira tentativa e agora promete vingança.

A ideia de que Trump poderia mudar e tornar-se “presidencial” foi usada com tanta frequência pelos comentadores dos meios de comunicação social durante o primeiro mandato que se tornou uma piada. Não haverá um novo Trump. O ex-presidente que deixou o cargo em desgraça após negar a derrota eleitoral voltará ao cargo ainda lançando ameaças. Mas ele poderá ter um curto espaço de tempo para mudar a percepção da sua carreira política.

Por que Trump pode desperdiçar sua segunda chance



Os primeiros sinais não são promissores para aqueles que esperam que o primeiro mandato de Trump, que incluiu dois impeachments, não seja um plano inevitável para um segundo.

Trump preencheu sua transição com postagens selvagens nas redes sociais cheias de veneno e falsidades. Ele não descartou invasões da Groenlândia e do Panamá. Ajudou a derrubar o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e alerta para guerras comerciais globais. E escolheu um Gabinete que inclui candidatos que numa administração convencional seriam considerados não qualificados. E Kash Patel, a sua escolha para liderar o Federal Bureau of Investigation, sugeriu que perseguiria os inimigos de Trump.

Questionada sobre os comentários de Patel, a procuradora-geral Pam Bondi disse em sua audiência de confirmação na quarta-feira: “Nunca haverá uma lista de inimigos dentro do Departamento de Justiça”. Mas ela não deu sinais de que reagiria a uma nova rodada de desafios de Trump ao Estado de direito e à Constituição. Pete Hegseth, o ex-âncora da Fox News na fila para liderar o Pentágono, não disse se obedeceria a uma ordem de Trump para atirar nas pernas dos manifestantes.

As expectativas de que Trump irá levar a cabo uma purga de burocratas governamentais já estão a aumentar na sequência de relatos de que a transição de Trump tinha examinado funcionários do Conselho de Segurança Nacional quanto às suas inclinações políticas. Enquanto isso, o deputado Mike Turner de Ohio foi destituído de sua presidência do Comitê de Inteligência da Câmara pelo presidente da Câmara, Mike Johnson. Ele foi substituído pelo deputado do Arkansas, Rick Crawford, um leal a Trump que, ao contrário de Turner, votou contra mais ajuda à Ucrânia – em linha com a posição do presidente eleito sobre a guerra.

Tudo isto é um lembrete de que, embora muitos americanos possam desejar que Trump seja menos conflituoso, a política MAGA é definida por entrar na grelha dos adversários e ampliar os limites do poder e do Estado de direito.

Os republicanos também já enfrentam divergências sobre como fazer aprovar a vasta agenda de Trump no Congresso. As complicações da pequena maioria na Câmara significam que não há garantia de que Trump terá o início rápido que deseja. Uma grande polêmica está se formando depois que Johnson sugeriu usar um próximo pacote de ajuda para as vítimas dos incêndios na Califórnia como alavanca política. E os novos amigos de Trump na indústria tecnológica estão tão envolvidos em potenciais conflitos de interesses que são possíveis escândalos, que poderão assombrar a nova administração durante os próximos quatro anos.

O drama inevitável que irá aumentar quando Trump voltar ao poder ameaça distrair constantemente o presidente de fazer a única coisa que poderia garantir que o seu segundo mandato seja mais bem sucedido do que o primeiro: resolver as questões que os eleitores o enviaram de volta à Casa Branca para resolver. consertar.

Trump construiu a sua maioria no Colégio Eleitoral com base em promessas de reduzir os preços de produtos básicos como ovos, bacon e manteiga. Ele prometeu deter a migração ilegal na fronteira sul. E ele aproveitou a crença entre alguns eleitores suburbanos de que as políticas de diversidade e inclusão de género – criticadas pelos conservadores como “acordadas” – eram desenfreadas nas escolas e nos locais de trabalho.

Trump já admitiu que a sua promessa de acabar com a guerra na Ucrânia num dia foi excessivamente optimista. E até admitiu que a sua promessa de baixar os preços será muito difícil de cumprir. “Eu gostaria de derrubá-los. É difícil derrubar as coisas depois que elas sobem. Você sabe, é muito difícil”, disse Trump em entrevista à revista Time, realizada no final de novembro e publicada no mês passado.

Os eleitores também não parecem muito convencidos. Apenas cerca de 2 em cada 10 americanos, numa nova sondagem AP-NORC, estão “extremamente” ou “muito” confiantes de que Trump fará progressos na redução do custo dos alimentos, da habitação ou dos cuidados de saúde este ano.

E embora Trump possa obter apoio bipartidário para a sua repressão nas fronteiras, as suas prometidas deportações em massa serão caras, difíceis de concretizar e poderão revelar-se politicamente impopulares.

O apoio sólido do presidente eleito junto à sua base de eleitores significa que é improvável que ele sofra pesadas perdas entre os republicanos se as coisas piorarem. Mas a queda na aprovação entre os eleitores indecisos que o elegeram colocaria a estreita maioria republicana na Câmara em grave perigo nas eleições intercalares de 2026 e acabaria efectivamente com a sua presidência interna.

O novo xerife de olhar fixo pode estar de volta à cidade. Mas ele tem um monte de escolhas a fazer que ditarão o seu próprio rumo e o do país.