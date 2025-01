Ufal tem ação do “Janeiro Branco” hoje na orla

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (Progep), da Universidade Federal de Alagoas, através da Coordenação de Qualidade de Vida no Trabalho, realiza a partir das 18 horas de hoje uma ação de saúde mental pela campanha Janeiro Branco.

A atividade, gratuita, acontece ao lado do Marco dos Corais, na orla de Ponta Verde, em Maceió, com o tema “Como cuidar da nossa saúde mental, agora e sempre?”

A programação: acolhimento, conduzido por Suely Nascimento, assistente social da Ufal e coordenadora do Núcleo de Saúde Pública; atividade “Ioga do Riso”, com Arthur Barros; dança circular com Anne Kellen; apresentação da DJ Lyah Lu; “Meditação da Lua”, por Jó Ferreira.

O evento é uma parceria da Ufal, Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) e projeto Medita Maceió.