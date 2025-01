Ufal terá representante em conferência nos Estados Unidos

A Universidade Federal de Alagoas teve a professora Natallya de Almeida Levino selecionada para a Brazil Conference, entre os dias 12 e 14 de abril de 2025, em Cambridge, promovida pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos.

O objetivo do evento é reunir líderes, acadêmicos e gestores de diversas áreas para discutir soluções para os desafios do Brasil e Natallya Levino foi escolhida por sua pesquisa sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais da mineração em Maceió, por conta da mineradora Braskem.

Seu trabalho, financiado pelo CNPq, é intitulado “Análise quali-quantitativa dos incidentes ocasionados pela mineradora Braskem em Maceió-AL sob a perspectiva da sustentabilidade em suas dimensões econômica, social e ambiental”.

O projeto aborda diversos aspectos decorrentes do afundmento do solo em vários bairros por conta das perfurações em busca de sal-gema porparte da empresa.

“A seleção para esse programa é um reconhecimento da nossa dedicação à solução de problemas reais que afetam a população, e, ao mesmo tempo, uma oportunidade única de trocar experiências com outros líderes que buscam transformar a realidade brasileira”, diz a professora.

Natallya de Almeida Levino é professora efetiva da Ufal, com doutorado e mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em Ciências Econômicas pela Ufal e em Administração com habilitação em Comércio Exterior pela Faculdade de Alagoas, docente permanente no mestrado profissional em Administração Pública e no Programa de Pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Tocantins, dentre outras qualificações.