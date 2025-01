Van capota e mulher de 72 anos fica ferida, em Atalaia

Um mulher ficou gravemente ferida após uma van capotar na BR-316, em Atalaia, na tarde desta sexta-feira (03). Os passageiros do veículos foram encontrados fora do veículo com lesões aparentementes leves e não precisaram de encaminhamento a hospital.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou socorristas para o trecho da rodovia às 14h16, a vítima de 72 anos foi encontrada deitada de costas no canteiro da via, consciente e orientada. Ela estava com hipertensão arterial sistêmica, edema na região da clavícula e sinais vitais estáveis, apesar do susto e do impacto sofrido.

“Uma equipe de Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu do município de Atalaia imobilizou a paciente e administrou medicamento, conforme orientação dos médicos de plantão da Central de Regulação das Urgências (CRU)”, comunicou o Samu.

Após o atendimento, a idosa foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, para uma avaliação médica mais detalhada. As causas do capotamento ainda não foram confirmadas.