Veja a lista dos participantes confirmados na 25ª edição do Big Brother Brasil

Chegou o dia! A Globo escolheu esta quinta-feira (9) para realizar o Big Day, como apelidou o dia em que divulga os participantes do Big Brother Brasil. A 25ª edição do programa, que estreia na segunda-feira (13), será disputada em duplas, conforme já havia sido anunciado.

As duplas foram divulgadas ao longo da programação, nos intervalos comerciais. A primeira chamada foi ao ar no intervalo da novela “Tieta”, que está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Os anúncios continuaram durante as novelas “Garota do Momento”, “Volta por Cima” e “Mania de Você”.

Entre as duplas confirmadas até o momento, há algumas formadas por um famoso e um acompanhante. É o caso da que tem a atriz Vitória Strada, que já protagonizou novelas na Globo, e seu amigo Mateus Pires, bem como a que tem o ator Diogo Almeida, que foi par romântico de Camila Queiroz em “Amor Perfeito” (2023), e sua mãe, Vilma, e da formada pela influenciadora e ex-bailarina Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna.

Já entre as duplas formadas por dois pipocas há um pai dono de circo com a filha, que é artista circense, duas irmãs cariocas, uma policial militar e um promotor de eventos que são melhores amigos e dois irmãos gêmeos que trabalham como salva-vidas em rodeios (confira os perfis acima).

DUPLAS CONFIRMADAS NO BBB 25