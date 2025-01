Veja como vai ser o novo formato do BBB 25; reality show estreia nesta segunda (13)

A espera chegou ao fim e a 25ª edição do Big Brother Brasil estreia nesta segunda-feira (13). Desta vez, em formato inédito no programa, os participantes do BBB 25 entrarão na disputa em duplas, anunciadas na última quinta-feira (9).

No entanto, o jogo segue com a fórmula que o público já conhece: dividido entre anônimos do grupo Pipoca e os famosos, que integram o Camarote. Além do retorno do Sincerão, o game será dividido em duas fases e o Líder virá ainda mais poderoso nessa nova edição. Confira novidades abaixo:

Rodrigo Dourado, o diretor que assumiu o BBB após a saída de Boninho, explicou que na primeira fase, as duplas encaram as dinâmicas como o Paredão, Prova do Líder, Prova do Anjo e Castigo do Anjo e consequentemente, serão eliminadas juntas, no entanto, a regra muda durante outra fase do game.

Em uma segunda fase do jogo, as duplas vão abrir. Aqueles que sobreviverem em dupla até um dado momento, o jogo passa a ser individual. Um Líder, um Anjo, indicação de um, eliminação de um, até que um seja o grande vencedor do BBB 25″, explica na coletiva.

Assim como nas últimas edições do programa, os brothers foram divididos entre VIP e Xepa na hora de comer. Desta vez, a estreia do reality show já vai definir esses grupos. No primeiro desafio do BBB 25, as duplas colocaram o conhecimento que um tem sobre o outro a prova. Quem souber mais sobre seu parceiro vai pro VIP e quem não se der bem, vai direto pra Xepa.

Novo companheiro dos brothers

Outra novidade especial que já foi adiantada pelo programa é a chegada do Seu Fifi, um robô que ficará atento às conversas dos participantes. Em coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (10), o apresentador Tadeu Schmidt adiantou qual será a função deste “participante”.

“Os participantes não vão nem imaginar que isso está acontecendo, mas Seu Fifi está capturando essas conversas. Em determinado momento, o público vai decidir qual conversa Seu Fifi vai revelar pros adversários. Um fofoqueiro incrível”.

Um Líder ainda mais poderoso

Neste ano, o Líder do BBB também ganhará benefícios ainda melhores. Em vez de um quarto para chamar de seu, quem vencer a Prova da Liderança terá um apartamento inteiro para si, equipado com cozinha.

Festas com o dobro de convidados

Já para as festas, os responsáveis pelo programa ainda anteciparam que todos os convidados que se apresentarão nas festas, poderão levar alguém para ser sua dupla no palco durante a apresentação, seja um amigo ou um familiar.

O Sincerão, dinâmica que faz parte da rotina dos brothers nas segundas-feiras, também prevê algumas mudanças no BBB 25. “A novidade é que não só os protagonistas vão participar. A gente vai ampliar isso diversas vezes para outros coadjuvantes, digamos assim. Foram pensadas dinâmicas incríveis”, explica Rodrigo Dourado.

Além disso, o prêmio final seguirá as mesmas condições que já vêm sendo adotadas nos anos anteriores e pode alcançar até 3 milhões de reais.

11 duplas já foram anunciadas e na última sexta-feira (10), foram anunciadas três duplas que estão concorrendo a última vaga no BBB 25. Conheça os participantes do BBB 25 e as duplas que disputam pela entrada no reality.