Veja Conor McGregor escolher violência em partida de futebol

Conor McGregor não luta há anos, mas isso não significa que ele não esteja encontrando maneiras de mostrar suas habilidades na luta na jaula.

Em uma partida recreativa de futebol no sábado em Dublin, na Irlanda, o astro do UFC misturou as artes marciais ao seu jogo de futebol enquanto se misturava com seus colegas jogadores. Clipes das travessuras de McGregor logo se tornaram virais e você pode assisti-los abaixo.

No primeiro clipe, McGregor pode ser visto atacando alguns membros do time adversário enquanto persegue uma bola perdida. No segundo clipe, McGregor dá um chute no corpo de um jogador enquanto ele tenta jogar a bola no ar.

McGregor estava jogando pelo Black Forge FC, time que leva o nome do pub Black Forge Inn de sua propriedade em Dublin. A partida da United Churches Football League terminou empatada em 1 a 1, de acordo com o The Mirror.

Os clipes e imagens da partida foram compartilhados no Instagram Stories de McGregor, e ele também tuitou sobre o evento.

Quebro mandíbulas com o ombro e o nariz. Eu pego a bola em qualquer arremesso, em qualquer lugar. Moisés -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 11 de janeiro de 2025

McGregor, ex-campeão de duas divisões do UFC, não luta desde que quebrou a perna na derrota para o rival de longa data Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021. Uma luta de retorno contra Michael Chandler que aconteceria no UFC 303 em junho passado foi cancelado quando McGregor desistiu devido a uma lesão no dedo do pé.

Para complicar ainda mais o retorno de McGregor estão seus problemas fora da jaula. O homem de 36 anos foi recentemente considerado responsável por agressão sexual num processo civil decorrente de um incidente num hotel de Dublin em 2018.