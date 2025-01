Veja horários da visitação gratuita aos navios da Marinha do Brasil no Porto de Maceió

O Porto de Maceió recebe o Navio Doca Multipropósito “Bahia” (G-40) e a Fragata “Defensora” (F-41) da Marinha do Brasil (MB), que estarão abertos à visitação pública e gratuita nos dias 18 e 19 de janeiro, das 14h às 17h.

A exposição faz parte da Operação Aspirantex-2025, da Marina do Brasil. A missão será realizada na área compreendida entre os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, incluindo visitas aos portos de Maceió, Salvador, Recife, Cabedelo e Natal.

A visitação tem como objetivo oferecer à sociedade a oportunidade de conhecer meios operativos da MB fortalecendo a integração com a população alagoana e estimulando, ainda, a importância da mentalidade marítima e da nossa “Amazônia Azul”.