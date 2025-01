veja o que diz defesa de Babal Guimarães sobre operação Game Over 2

A defesa de Babal Guimarães, influenciador digital que foi alvo da Polícia Civil na operação Game Over 2, divulgou uma nota no início da tarde desta quarta-feira, 15, e afirmou que o influenciador sempre agiu de boa-fé ao firmar contratos com casas de apostas. Babal Guimarães foi conduzido à delegacia, nesta manhã, durante a segunda etapa da operação, que investiga a promoção ilegal de jogos de azar por meio de plataformas digitais.

Leia a nota da defesa de Babal Guimarães na íntegra:

“A defesa de Babal Guimarães esclarece que o influenciador sempre agiu de boa-fé ao firmar contratos com casas de apostas. Em todas as ocasiões, Babal se dedicou a verificar a regulamentação e a legalidade dessas empresas, realizando solicitações de documentos aos proprietários das casas de apostas para garantir a conformidade legal das operações.

Por essa razão, a defesa confia no desfecho favorável do processo, buscando tomar todas as medidas cabíveis para resguardar os direitos de seu cliente.

Em razão de se tratar da segunda etapa da operação Game Over, o processo é de grande complexidade e, neste momento, estamos analisando cuidadosamente o caso. Os bens poderão ser restituídos em outro momento. Confiamos na Justiça e no Ministério Público do Estado de Alagoas”, diz a nota assinada pelos advogados Karol Toledo e Thiago Pinheiro.

Emanuel Francisco dos Santos Junior, mais conhecido como Babal Guimarães, tem 32 anos e mais de 8 milhões de seguidores em uma única rede social. Natural de Penedo, ele é irmão do também influencer Lucas Guimarães e cunhado de Carlinhos Maia.

Operação Game Over