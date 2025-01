Veja o YouTuber pagar o preço por tentar pregar uma peça em Kayla Harrison durante o treinamento

Kayla Harrison tem sua primeira vitória em 2025.

Atualmente classificada em primeiro lugar no ranking de peso galo feminino do MMA Fighting Global, Harrison parece ser a próxima na fila para desafiar Julianna Peña pelo título de 135 libras ainda este ano. Embora nada esteja oficialmente agendado, o duas vezes medalhista de ouro olímpico continua afiado e, recentemente, um YouTuber travesso descobriu o quão afiado.

Em um clipe postado nas redes sociais, ImReddTV tenta pregar uma peça em Kayla Harrison durante uma sessão de treinamento, entrando na jaula com ela para “mostrar algumas coisas”. Harrison parece saber o que está acontecendo e pede que ele “se curve ao seu sensei” antes de derrubá-lo imediatamente com um arremesso de quadril o goshi. Harrison então monta e finge socos enquanto ImReddTV rapidamente repete que é “apenas uma pegadinha”, mas Harrison então o prende com o braço de qualquer maneira.

ImReddTV tem um histórico de pregar peças em lutadores do UFC, com coisas quase dando terrivelmente errado para ele em uma pegadinha em Jamahal Hill, alguns anos atrás.