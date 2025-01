Verificação de fatos: desmascarando as falsas alegações de Trump sobre o Canadá

Washington

CNN

–



O presidente eleito Donald Trump continua fazendo afirmações falsas sobre o Canadá.

Trump falou repetidamente no mês passado sobre de alguma forma transformar o país independente ao norte no 51º estado dos EUA. Não é claro se a autoproclamada “grande ideia” de Trump é mera trollagem, um desejo sério ou uma táctica de negociação pouco ortodoxa em discussões bilaterais sobre comércio, imigração e segurança nacional.

O que está claro é que Trump salpicou os seus comentários sobre o Canadá com afirmações imprecisas – sobre como o público canadiano vê a ideia da anexação dos EUA, sobre a relação comercial e sobre a situação de defesa do Canadá.

Aqui está uma verificação de alguns de seus comentários.

Trump disse na quinta-feira sobre o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau: “Eu o chamei de governador Trudeau porque eles deveriam ser o 51º estado, na verdade. Seria um ótimo estado. E o povo do Canadá gosta disso.”

Fatos primeiro: A afirmação categórica de Trump de que “o povo do Canadá gosta” é falsa. Embora seja certamente possível encontrar canadenses que apoiem a ideia de o Canadá se tornar o 51º estado, a ideia é extremamente impopular entre o público canadense como um todo. UM Enquete de dezembro pela empresa Leger descobriu que 82% dos canadenses disseram que não gostaram da ideia e apenas 13% disseram que gostaram.

A ideia foi denunciada por líderes federais e provinciais canadenses, da esquerda à direita.

Trump disse na terça-feira que os EUA têm um déficit comercial de “US$ 200 bilhões” com o Canadá.

Fatos primeiro: Falso. O défice comercial de bens e serviços dos EUA com o Canadá foi de cerca de 40,6 mil milhões de dólares em 2023, de acordo com o Bureau of Economic Analysis do governo dos EUAnada perto de “US$ 200 bilhões”. Mesmo se considerarmos apenas o comércio de bens e ignorarmos o comércio de serviços em que os EUA se destacam, o défice dos EUA com o Canadá foi de cerca de 72,3 mil milhões de dólares em 2023, informou o departamento, ainda muito aquém dos números de Trump. E vale a pena notar que o défice é esmagadoramente causado pelos EUA importando uma grande quantidade de petróleo canadense barato, que ajuda a manter baixos os preços do gás dos americanos.

Trump descreve regularmente os défices comerciais dos EUA como subsídios a outros países ou perdas para esses países, e fez o mesmo quando falou sobre o Canadá. Mas ter um défice comercial com o Canadá não significa que os EUA estejam a dar dinheiro grátis ao Canadá. Em vez disso, significa que os EUA gastaram mais para importar produtos canadianos num determinado ano do que o Canadá gastou para importar produtos americanos.

E o défice dos EUA com o Canadá é em grande parte o resultado de os EUA trazerem muito de um produto canadiano: cerca de 3,9 milhões de barris de petróleo bruto por dia, em média, em 2023. Trump argumentou na terça-feira que “não precisamos de nada” do Canadá. , mas o petróleo bruto pesado das areias betuminosas de Alberta é muito procurado pelas refinarias dos EUA, principalmente no Centro-Oeste, que são concebidas para processar petróleo pesado – em produtos como gasolina e diesel – em vez do petróleo mais leve que os EUA tendem a extrair internamente.

“Se (hipoteticamente) o petróleo canadiano não estivesse disponível, muitas refinarias dos EUA teriam dificuldades em encontrar petróleo pesado noutros locais e poderiam até parar de operar num tal cenário. Historicamente, a Venezuela tem sido um grande produtor de petróleo pesado, mas a indústria petrolífera da Venezuela é uma sombra do que era”, disse Pavel Molchanov, especialista em energia e analista de estratégia de investimentos na Raymond James, por e-mail.

“Portanto, de facto, a importação de petróleo canadiano ajuda a proteger os empregos na indústria de refinação dos EUA.

Além disso, as empresas de refinação dos EUA apreciam o facto de o crude pesado canadiano ser mais barato do que o crude leve e doce que é produzido no Texas e na Louisiana.”

Trump repreendeu o Canadá por não cumprir a diretriz da OTAN de fazer com que cada país membro gaste 2% do seu produto interno bruto na defesa; O fracasso do Canadá em atingir a meta tem sido uma preocupação bipartidária nos EUA há anos. Trump disse aos repórteres na quinta-feira: “Eles pagam menos de 1%. Eles são os que pagam mais baixo na OTAN. Eles deveriam pagar muito mais. Eles não estão pagando.”

Fatos primeiro: Trump errou quando disse que o Canadá gasta “menos de 1%” do PIB na defesa, embora seja verdade que o Canadá tem ficado consistentemente aquém da meta de 2%. Números oficiais da OTAN mostram que o Canadá gastou cerca de 1,37% do PIB em defesa em 2024, acima dos 1,31% estimados em 2023. O Canadá esteve acima de 1% durante toda a primeira presidência de Trump, variando de 1,44% em 2017 a 1,29% em 2019.

Há uma base sólida para a afirmação de Trump de que o Canadá é “o que paga mais baixo na NATO”. Em termos de despesas com a defesa em percentagem do PIB, a métrica preferida da OTAN, o Canadá foi o 5º mais baixo em 2024 entre os 31 membros com um exército permanente (outro membro, a Islândia, não tem um exército permanente). O antecessor de Trump, o presidente Barack Obama, também pressionou o Canadá para aumentar os seus gastos com defesa, o que Trudeau fez.

Mas o especialista canadiano em política de defesa, Stephen Saideman, observou num e-mail que, em termos absolutos – sem ter em conta a dimensão da economia de cada membro – o Canadá é, na verdade, um dos maiores gastadores da OTAN em defesa; foi o 8º mais elevado em 2024 entre 31 membros, excluindo a Islândia.

“Apesar de gastar menos de 2%, o Canadá ainda é um dos maiores gastadores em assuntos militares – a sua economia é maior do que a da maioria dos membros da NATO, por isso, em termos absolutos, compra e gasta muito”, disse Saideman, Presidente Paterson da Divisão Internacional. Assuntos em Carleton University em Ottawa e diretor da Rede Canadense de Defesa e Segurança.

Trudeau, que anunciou na semana passada que planeia demitir-se do cargo de primeiro-ministro quando o seu Partido Liberal escolher um novo líder, disse no ano passado que o seu governo continuaria a aumentar os gastos com a defesa e declarou – sem definir um plano específico – que o Canadá espera atingir o limite de 2% até 2032. Esperava-se que vinte e três membros da OTAN estivessem no limite ou acima dele em 2024, um recorde, após um aumento de gastos entre os membros europeus após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Trump disse sobre o Canadá na terça-feira: “Eles não têm, essencialmente, militares. Eles têm um exército muito pequeno.” Ele repetiu na quinta-feira: “Eles praticamente não têm militares. Eles têm um exército muito pequeno.”

Fatos primeiro: canadense especialistas em defesa e o próprio governo canadense levantaram preocupações sobre o tamanho e a prontidão das forças armadas do Canadá, mas essas forças armadas existem – com mais de 63.000 militares regulares no outono de 2024, além de mais de 20.000 reservistas. Os militares canadenses lutaram ao lado dos militares dos EUA em a guerra no Afeganistão (em que mais de 150 soldados canadenses morreu), a guerra contra o ISIS na Síria e no Iraque, a Guerra do Golfo, a Guerra da Coréia e ambos mundo guerras (na qual morreram dezenas de milhares de soldados canadenses), além de participar de outras guerras e missões de manutenção da paz. Os militares canadenses e os militares dos EUA operam em conjunto Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) e conduzir inúmeras outras atividades juntos, incluindo iniciativas estratégicas em andamento na Letônia e o Mar da China Meridional.

Não daremos aqui um veredicto de verificação de factos porque Trump qualificou as suas afirmações com as palavras “essencialmente” e “virtualmente”. E ele tem o direito de questionar, como fizeram os políticos canadianos, se as forças armadas do Canadá são suficientemente fortes. Mas o Canadá certamente não é comparável à Islândia sem militares.

“As forças armadas do Canadá não são as maiores da NATO, mas têm feito regularmente contribuições significativas, tais como manter o controlo de Kandahar, um dos locais mais difíceis do Afeganistão, com pouca ajuda até à ascensão de Obama. Está a desempenhar um papel significativo como líder do esforço da NATO na Letónia”, disse Saideman. “Está no meio de um grande esforço de recapitalização que lhe dará 88 F-35, 15 fragatas e muito mais. Então, menor do que deveria ser? Claro. Muito pequeno? Não. Nenhum? De jeito nenhum.”

Canadá, Rússia e China



Trump afirmou numa publicação nas redes sociais na segunda-feira passada que se o Canadá “se fundisse” com os EUA, o Canadá estaria, entre outras coisas, “TOTALMENTE SEGURO da ameaça dos navios russos e chineses que os cercam constantemente”.

Fatos primeiro: A afirmação de Trump é falsa. O Canadá, que tem a maior costa do mundo, nunca foi cercado por navios russos e chineses, muito menos esteve “constantemente” cercado. Na verdade, um punhado de militares russos e chineses navios e jatosassim como Navios de pesquisa chineses vistos com suspeita pelo Canadá e pelos EUA, foram ocasionalmente avistados nos últimos anos nas proximidades do Alasca – e foram monitorados ou interceptados pelos militares canadenses e norte-americanos.

O governo canadense alertou em dezembro que entre as “ameaças potenciais” na região do Ártico estavam o “aumento da atividade russa nas abordagens aéreas canadenses” e “a implantação regular pela China de navios de dupla utilização – com aplicação militar e de pesquisa – navios de pesquisa e plataformas de vigilância para coletar dados.” Mas um especialista canadiano em segurança do Árctico, P. Whitney Lackenbauer, professor da Universidade de Trent, disse que “não há absolutamente nenhuma evidência de fonte aberta de que o Canadá esteja constantemente cercado por navios russos e chineses”. Ele disse que a alegação de Trump é “desinformação”, a menos que ele esteja divulgando alguma informação secreta desconhecida.

Lackenbauer disse por e-mail: “Quando os navios chineses entraram nas águas árticas canadenses para realizar pesquisas científicas marinhas, eles adquiriram as licenças necessárias do governo do Canadá. Não há navios de pesca russos (ou barcos de recolha de informações disfarçados de navios de pesca) activos em águas canadianas como há na costa do Alasca – uma simples olhada no mapa do Árctico explicará a diferença na proximidade geográfica – e há não houve exercícios conjuntos sino-russos em ou perto de águas canadenses como houve na costa do Alasca.”

O especialista em segurança do Ártico, Rob Huebert, diretor interino do Centro de Segurança Militar e Estudos Estratégicos da Universidade de Calgary, disse numa entrevista que os navios militares chineses chegaram “muito mais perto” dos EUA do que o Canadá. Ele acrescentou: “Se você está falando sobre a geografia real, vocês estão mais ameaçados agora do que nós, com as Aleutas Ilhas… Tecnicamente falando, os navios de que você está falando estão, na verdade, chegando e cercando o Alasca, não o Canadá.”

Huebert argumentou que a própria administração Trump agravaria a ameaça naval chinesa e russa ao Canadá no Ártico se decidisse pressionar agressivamente o argumento de longa data dos EUA de que a reivindicação do Canadá sobre a Passagem Noroeste é “ilegítima”, como disse o então secretário de Estado de Trump, Mike. Pompeo declarou em 2019, e que a passagem é na verdade em águas internacionais.