Vídeo do UFC Vegas 101: Jacobe Smith marca nocaute rápido em estreia espetacular

Jacobe Smith marcou o primeiro nocaute do UFC em 2025 em sua primeira luta pela promoção.

Finalizador comprovado no cenário regional, o poder de soco de Smith ficou à mostra em sua estreia no octógono no sábado, no UFC Vegas 101, quando ele precisou de pouco mais de um minuto para nocautear Preston Parsons com uma combinação de nocaute.

Assista ao final impressionante abaixo.

Smith e Parsons saíram em busca de golpear, o que sugeria uma finalização rápida que estava por vir. Foi Smith quem encontrou um lar para os maiores arremessos ao acertar um direto de direita seguido por um gancho de esquerda que fez Parsons cair no chão. Smith seguiu com o punho em martelo, mas o árbitro Mike Beltran já estava mergulhando para encerrar a luta.

O tempo oficial da paralisação foi 1:13 do primeiro round.

Agora são oito nocautes para Smith, que melhorou para 10-0 como profissional depois de ser dispensado da Contender Series em 2024. Smith entrou em cena com uma semana de antecedência como substituto de Andreas Gustafsson.

Parsons (11-6) já perdeu duas consecutivas e três das últimas quatro.