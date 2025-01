Vídeo: Khabib Nurmagomedov é removido do avião após disputa na saída de emergência

Khabib Nurmagomedov se envolveu em uma disputa de saída em um voo da Alaska Airlines que resultou em sua remoção do avião.

No domingo, um vídeo de Nurmagomedov desentendendo-se com uma comissária de bordo se tornou viral. A filmagem mostra Nurmagomedov sendo solicitado a mudar de assento, o lutador recusando e o comissário dizendo que um supervisor pode ser chamado para escoltá-lo para fora do avião. Nurmagomedov então parece sair por vontade própria.

Assista ao clipe abaixo, que foi compartilhado por @omarsuleiman após ser carregado no TikTok pelo usuário @viceplayer28.

Khabib foi removido de um avião? Parece que mesmo um dos muçulmanos mais famosos do mundo não conseguiu escapar do perfilamento racial na América. Não importa qual “status” você tenha.@AlaskaAir isso é um lixo completo. pic.twitter.com/o6XB3KMi77 – Dr. 12 de janeiro de 2025

A discordância parecia ser sobre as habilidades de língua inglesa de Nurmagomedov no que diz respeito à sua capacidade de ajudar outros passageiros em caso de emergência, já que ele estava sentado próximo a uma das saídas de emergência.

“Eu conheço o idioma”, disse Nurmagomedov ao atendente. “Eu sei como ajudar as pessoas.”

“Não se trata do idioma”, respondeu o atendente.

Nurmagomedov questionou então a origem da denúncia e o diálogo continuou da seguinte forma:

Atendente: OK, então o que vamos fazer é fazer com que você troque de lugar porque meus comissários de bordo não estão permitindo que você se sente na fila de saída ou você terá que descer deste avião … porque eles não se sentem confortáveis ​​com você sentado na fila de saída. Nurmagomedov: Quem não está confortável? Atendente: Meus comissários de bordo. Nurmagomedov: Não é justo. Atendente: É justo. Nurmagomedov: Não é justo. Vocês, quando fiz o check-in, me perguntaram, eu sei inglês? Sim, eu disse. Atendente: Eles disseram que sim, eu entendo isso, mas também está fora do julgamento deles. Eu não vou fazer isso de um lado para outro. Vou chamar um supervisor. Você pode ocupar um assento diferente ou podemos acompanhá-lo para fora do avião. Nurmagomedov: Não é justo. Atendente: Qual estamos fazendo?

Nurmagomedov deixou claro que queria permanecer no seu lugar, mas acabou por partir.

A MMA Fighting entrou em contato com a Alaska Airlines para comentar.

Nurmagomedov, ex-campeão dos leves do UFC que se aposentou com um recorde impecável de 29-0 em 2020, provavelmente está viajando em preparação para o UFC 311. Dois dos companheiros de equipe de Nurmagomedov, Islam Makhachev e Umar Nurmagomedov, disputam lutas pelo título neste sábado em Los Angeles. Makhachev defende seu campeonato dos leves contra Arman Tsarukyan na luta principal, e Umar Nurmagomedov desafia Merab Dvalishvili pelo ouro peso galo na luta co-principal.