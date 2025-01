Viktoriia Dudakova pede desculpas por dar um tapa no marido no primeiro depoimento após derrota no UFC Vegas 101

Viktoriia Dudakova admite que as emoções aumentaram depois que ela foi interrompida no UFC Vegas 101.

Dudakova enfrentou Fatima Kline na luta preliminar do peso palha no último sábado, no UFC APEX, onde sofreu uma derrota por nocaute técnico no segundo round. Após a luta, Dudakova deu um tapa e empurrou um de seus treinadores – que por acaso é seu marido.

Na noite de terça-feira, Dudakova divulgou um comunicado no Instagram pedindo desculpas pelo incidente.

“As emoções se acalmaram um pouco”, escreveu Dudakova. “Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas ao meu marido e treinador. Fiquei chateado porque em um momento tão difícil ele se afastou de mim e não quis entrar na jaula. Isso não é uma desculpa e não estou procurando uma desculpa para mim mesmo. Fiz a coisa errada, não consegui controlar minhas emoções. Dei um mau exemplo aos atletas e à geração mais jovem. Também quero pedir desculpas aos fãs de esportes. Obrigado a todos que ficam comigo em uma situação tão difícil”

Depois de vencer as primeiras oito lutas de sua carreira profissional – incluindo seu contrato ganhando a vitória no Contender Series de Dana White e levantando a mão em suas duas primeiras lutas no octógono – Dudakova perdeu duas consecutivas. O jogador de 25 anos perdeu por decisão dividida para Sam Hughes no UFC Abu Dhabi, em agosto.