Vinte armas de fogo são apreendidas na primeira semana do ano em Alagoas

A semana compreendida entre 29 de dezembro de 2024 e 04 janeiro de 2025 foi de apreensões significativas realizadas pela Polícia Militar de Alagoas. Os dados contabilizados pela Seção de Estatística e Ciência Aplicada (2ª Seção do Estado-Maior Geral) da PM, a partir da Central de Atendimento e Despacho (CAD) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), indicam que entre domingo (29) e sábado (04) 20 armas de fogo e mais de 11 quilos de entorpecentes foram retirados de circulação.

Das 20 armas de fogo, 12 eram revólveres, além de quatro espingardas, quatro pistolas e uma garrucha. Quanto aos entorpecentes apreendidos por equipes da PM, as ações ocorreram em Arapiraca, Maceió, Jequiá da Praia e outras localidades, somando 11,576 quilos distribuídos entre maconha (10,219 kg), cocaína (1,230 kg) e crack (0,127 kg).

A confecção de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) atingiu a marca de 101, a maior parte deles em Palmeira dos Índios (13), Estrela de Alagoas (12), Quebrangulo (06) Colônia Leopoldina e Igaci (ambas com seis), entre outras cidades por ocorrências de naturezas diversas.

Ocorrências

Duas dessas armas de fogo e outros itens foram apreendidos em uma ação conjunta entre o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). As equipes localizaram uma dupla armada após tentativa de homicídio. A interceptação aconteceu às margens da BR-101, na cidade de Campestre, Leste do estado, por volta das 10h da sexta-feira (03).

Foram apreendidos dois revólveres calibre 38, nove munições intactas do mesmo calibre (e outras nove deflagradas), 21 munições intactas de 9 mm, 211 bombinhas de maconha, 116 pedras de crack e R$ 450,00 em dinheiro.

As guarnições do Bope foram acionadas para prestar apoio ao 14ª BPM, que estava em acompanhamento a dois indivíduos do sexo masculino apontados como autores de uma tentativa de homicídio contra um indivíduo. Informações levantadas pela Diretoria de Inteligência Policial da PM (DINT) indicavam que os suspeitos seriam integrantes de uma organização criminosa que atua na região de divisa entre Alagoas e Pernambuco.

Após horas de intensas buscas, os agentes de segurança localizaram os suspeitos, que, ao perceberem a aproximação das guarnições, desembarcaram dos veículos atirando contra os policiais militares, que reagiram à agressão. Ambos foram atingidos e prontamente socorridos. O maior, de 18 anos, teve ferimentos e ficou hospitalizado, mas o menor, de 17 anos, não resistiu.

O caso foi levado para Delegacia de Polícia Civil, para serem realizados os procedimentos cabíveis.