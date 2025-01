Yvette Nicole Brown diz que as estrelas que se apresentam na inauguração estão apoiando as opiniões de Trump

Yvette Nicole Brown não se importa com o quão histórico é o evento da posse presidencial… porque ela diz que nenhuma aparição é inócua – e ela vê a atuação no evento como uma garantia das declarações e políticas do presidente eleito.

Conversamos com a veterana atriz de TV no “TMZ Live” na sexta-feira… e, Harvey dar Carlos perguntei a ela sobre estrelas que estão escolhendo cantar em Donald Trumpna posse do partido na segunda-feira – argumentando que cantar uma música no evento não equivale a um endosso.