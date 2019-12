O caso Karol Eller sofreu uma reviravolta hoje. A delegada Adriana Belém, responsável pelas investigações, descartou a hipótese de que o ataque tenha sido motivado por homofobia, e afirmou que a youtuber, amiga da família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mentiu em seu depoimento e responderá por denunciação caluniosa.

“Nós não podemos admitir que você utilize a delegacia, a máquina administrativa do estado, e chegue aqui e minta. Utilizando de uma causa tão nobre, de uma vitória por parte dos homossexuais. E ela estava aqui banalizando isso e mentindo. Acho triste, é uma atitude criminosa, e a gente não admite este tipo de coisa”, disse a delegada ao “Jornal Nacional”.

A reportagem da TV Globo mostrou imagens de uma câmera de segurança que registrou a confusão que envolveu Karol, a namorada Suelen dos Santos, e um homem chamado Alexandre da Silva em uma praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o “JN”, as gravações mostram que Karol estava “visivelmente agitada”, e a polícia acredita que ela pode ter iniciado o confronto por ciúme da namorada.

A princípio, no começo da discussão, ela teria levantado a camiseta para mostrar que não estava armada. Porém, ouvido hoje na delegacia, um funcionário do quiosque contou que ela estava “alterada” e mexia em uma arma – que seria da namorada Suelen, que é policial civil.

Esta testemunha também disse à polícia que Alexandre pediu “calmamente” para Karol Eller parar de manusear a arma. Ela teria avançado contra ele, que estava na ciclovia. O “JN” relatou que, de acordo com os investigadores, a youtuber deu um soco e puxou o homem pela blusa, de modo que os dois caíram no chão. Após a troca de agressões contra Alexandre, Karol ainda teria dado diversos socos na própria namorada.

Em seguida, a youtuber teria tropeçado e batido com o rosto no chão, onde permaneceu inconsciente. A polícia investigará, agora, se as lesões no rosto dela podem ou não ter sido causadas pela queda. Entretanto, os advogados de Karol Eller negam que as agressões tenham sido mútuas e afirmam que as lesões sofridas por ela “falam por si”.

Fonte: Notícias/UOL